Ankara’da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şabanözü Çubuk karayolu üzerindeki Şeyh Şamil Bulvarı ile Çankırı Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Kadir Kaderoğlu idaresindeki 06 BT 5900 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Yılmaz yönetimindeki 06 S 9580 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Süleyman Yılmaz ve Kadir Kaderoğlu ile araçta bulunan Harun Çölbekler ve Ramazan Akyıldız yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine ve Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı