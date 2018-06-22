HABER

Ankara'da 'Vikingler' çetesine operasyon: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Vikingler' adlı hırsızlık çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 'Vikingler' adlı hırsızlık çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Viking' lakaplı çete lideri Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Murat A., tutuklandı. Ankara'da özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine 'Vikingler' adını veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda şüphelilerin bazı hastanelerin otoparklarından araç çaldığı ve parçaladıkları araçların lastiklerini sanayi sitesindeki lastikçilere sattıkları, diğer parçalarını ise Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde bulunan bir depoda sakladıkları tespit edildi. ŞİFRELİ DİL KULLANDILAR Polis ekiplerinin takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında da özel bir dil kullandığı ortaya çıktı. Buna göre, çetenin çalınacak araca 'sıva', çaldıkları araca 'beton', çalıntı parçalara ise 'moloz' ismini verdiği belirlendi. Bunun üzerine, 'Vikingler' ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada çetenin çaldığı araçların arasında Hollanda'dan çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu belirtildi.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
'Fırat'ın doğusu'ndaki teröristleri korku sardı'Fırat'ın doğusu'ndaki teröristleri korku sardı
Tercanlılar uyumadı, şehidini beklediTercanlılar uyumadı, şehidini bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.