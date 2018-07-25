Ankara'da yolcu midibüsü şarampole düştü: 1 ölü, 23 yaralı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ön makası kırılan yolcu midibüsünün şarampole düşmesi sonucu Ayşe Doyuk (71) yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan'a giden Sinan Demli yönetimindeki 06 NDV 66 plakalı midibüs, iddiaya göre, ön makasının kırılması sonucu önce karşı şeride geçti ardından da şarampole düştü. Kazada, 24 yolcu taşıyan midibüsteki Ayşe Doyuk yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ayşe Doyuk'un cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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