Ankara'da yolcu midibüsü şarampole düştü: 1 ölü, 23 yaralı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ön makası kırılan yolcu midibüsünün şarampole düşmesi sonucu Ayşe Doyuk (71) yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan'a giden Sinan Demli yönetimindeki 06 NDV 66 plakalı midibüs, iddiaya göre, ön makasının kırılması sonucu önce karşı şeride geçti ardından da şarampole düştü. Kazada, 24 yolcu taşıyan midibüsteki Ayşe Doyuk yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ayşe Doyuk'un cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
FOTOĞRAFLI
Beyoğlu Sütlüce'de çöken binayla ilgili Arda Turan 'bizimle ilgisi yok' demişti! İş makinesi görüntüsü olay yarattı
Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular
Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!
Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü
CHP'yi karıştıracak iddia! 'Bülent Tezcan'ın ipi çekildi'
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Meral Akşener süre istedi!
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum