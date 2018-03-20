Ankara’da yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 13 yaralı (1)

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Eryaman Mahallesi yakınlarında Ostim-Kahramankazan hattında yolcu taşıyan minibüs, kamyonla çarpışarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralındı. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.