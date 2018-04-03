IHAAW001010-ASA/03-04-2018
- Ankara’da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında yangın çıktı. Depo içerisindeki kağıt yığınları yandı.
03.04.2018 00:10:10 TSI
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