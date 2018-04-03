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Ankara’da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında yangın çıktı. Depo içerisindeki kağıt yığınları yandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 00:17 | Son Güncelleme

IHAAW001010-ASA/03-04-2018 - Ankara’da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında yangın çıktı. 03.04.2018 00:10:10 TSI NNNN

IHAAW001010-ASA/03-04-2018

- Ankara’da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında yangın çıktı. Depo içerisindeki kağıt yığınları yandı.

03.04.2018 00:10:10 TSI
NNNN

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