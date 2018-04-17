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Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

IHAAW175518-ASA/17-04-2018 - Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. 17.04.2018 17:55:18 TSI NNNN

IHAAW175518-ASA/17-04-2018

- Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

17.04.2018 17:55:18 TSI
NNNN

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