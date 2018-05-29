Ankara'da zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı  

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA-Samsun karayolu üzerindeki Kayaş mevkiinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 38 JJ 291 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 06 DF 1268 plakalı sivil polis aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç daha sonra yanlarında bulunan Özkan Sünger kontrolündeki 48 SN 524 plakalı otomobil, Murat Köseoğlu idaresindeki 06 GC 1646 plakalı otomobil ve Tuncay Süngütaş yönetimindeki 71 BB 659 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 38 JJ 291 plakalı otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, ismi öğrenilemeyen 3 polis memuru da hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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