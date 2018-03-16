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Ankara’daki cinayetin zanlısı Kayseri’de kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan bir kişi, Kayseri’de yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Burhaneddin D., kız arkadaşı M.K.’nin bir süre önce boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

Ankara’daki cinayetin zanlısı Kayseri’de kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan bir kişi, Kayseri’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Burhaneddin D., kız arkadaşı M.K.’nin bir süre önce boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından Burhaneddin D.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın 38 PL 437 plakalı otomobil ile Kayseri’ye giriş yaptığını belirledi. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan Burhaneddin D. kaçmaya başladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobili takip ederken, kaçış istikametlerinde de önlem aldı. Polis ekipleri, yapılan takip sonucu Kuzey Çevre Yolu Erkilet Bulvarı yakınlarında otomobili durdurmayı başarırken, Burhaneddin D.’yi de etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Burhaneddin D., yapılan işlemlerin ardından Ankara’ya gönderildi.
Burhaneddin D., cinayet şüphelisi olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara’daki cinayetin zanlısı Kayseri’de kovalamaca sonucu yakalandı

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