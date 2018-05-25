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Ankara'daki kazada araçlar böyle savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesi Elvankent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, bir sitenin güvenlik kamerasınca an be an keydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Elvankent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, bir sitenin güvenlik kamerasınca an be an keydedildi. Ana caddede, karşı yola girmek isteyen siyah otomobil, ana caddede sol şeritte ilerleyen kamyonun hemen sağından çıkan beyaz araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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