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Ankara'daki kazada, ikiz kardeşler de yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 13:07 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde dün, otomobilin takla atıp karşı şeride geçerek başka otomobilin üzerine düştüğü kazada yaralanan ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) de yaşamını yitirdi.

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde dün, otomobilin takla atıp karşı şeride geçerek başka otomobilin üzerine düştüğü kazada yaralanan ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) de yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişinin tedavileri sürerken, ölen 4 kişi bugün toprağa verilecek. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ankara-Kızılcahamam D-100 karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Kızılcahamam yönüne giden Murat Gökçe (35) yönetimindeki 06 LZ 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjün içine girip taklalar atarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Serkan Daşkın yönetimindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü, ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Daşkın ve 06 LZ 474 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. İKİZ KARDEŞLER DE KURTARILAMADI Yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçtaki Serkan Daşkın, Nuray Daşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç ve diğer araçtaki ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara’daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eray ve Onur Gökçe kardeşler de doktorların tüm çabasına karşın bu sabah yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada, 06 BCZ 503 plakalı otomobilde yolculuk eden kişilerin Kızılcahamam ilçesi Uğurlu köyündeki bahçelerini suladıktan sonra Kahramankazan ve Ankara’daki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR Kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikiz çocukları Eray ve Onur Gökçe, ikindi de Aşağı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında, Döndü Daşkın ise öğlende Kızılcahamam’ın Uğurlu köyünde son yolculuklarına uğurlanacak.

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