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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde ki bir tüp deposunda meydana gelen patlamada bir vatandaşın yaralandığını açıkladı.Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde bir tüp deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde ki bir tüp deposunda meydana gelen patlamada bir vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde bir tüp deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, bugün saat 11.50 civarında meydana gelen patlamanın nedeninin henüz bilinmediği, çıkan yangın sonucunda bir kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralı vatandaşın Atatürk Hastanesinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

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