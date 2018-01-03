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Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 14:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara'da gece kulübünde aşçı olarak çalışan Musa Köse'yi (47) iş çıkışı evine giderken dövüp bacak ve burnunu kıran sanıklardan polis memuru Serkan Tengilimoğlu 1 yıl 3 ay, ağabeyi Salih Tengilimoğlu ve kuzenleri Umut Tuna ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 tutuklu sanığı da tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Mahkeme, ilk duruşmada tahliye edilen sanık polis memuru Serkan T. ile ilgili verdiği cezanın hükmünün açıklanmasını da geriye bıraktı. Karara itiraz eden Köse’nin avukatı, “Sanık polis memuru, müvekkilimin bacağının kırılmasına neden olan fiili gerçekleştiren kişi. Gerekçeli kararda etkin pişmanlık gösterdiği yönünde kanaat oluşturularak cezada indirim uygulanmış, ceza da ertelenmiş. Karara itiraz ettik” dedi.

Haziran 2017’de Ankara’nın en işlek caddelerinden biri olan Ulus Çankırı Caddesi’nde, meydana gelen olayda, bir gece kulübünde aşçı olarak çalışan Musa Köse, sabah iş çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürürken, bir eğlence merkezinden çıkan 1’i polis 3 kişinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın müdahalesine rağmen saldırganlar Köse’yi öldüresiye dövdü. Saldırganlar, olay sırasında bacağı ve burnu kırılan Köse’ye, resmi polis ekiplerinin yanında da vurmaya devam etti. Köse hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Olayın ardından tutuklanan saldırganlar, Korumalar Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Serkan Tengilimoğlu, ağabeyi Salih Tengilimoğlu ve kuzenleri Umut Tuna hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı Lokman Namal soruşturma başlattı. Savcı, saldırganların ‘Hayati tehlike geçirecek ve kemik kırıklığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

POLİSE AYRI, DİĞER 2 SANIĞA AYRI CEZA

Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında polis memuru Serkan Tengilimoğlu tahliye olurken, diğer iki sanık tutuklu yargılandı. Yargılama sonunda mahkeme, Salih Tengilimoğlu ve Umut Tuna’yı, ‘hayati tehlike geçirecek ve kemik kırıklığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, sanıkların duruşmadaki saygın tutumlarını göz önünde bulundurarak cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, her iki tutuklu sanığı da tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Sanık polis memuru Serkan Tengilimoğlu ise aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme bu sanıkla ilgili verdiği cezanın hükmünün açıklanmasını da geriye bıraktı.

KEMİK KIRMAKTAN ARTIRIM, PİŞMANLIK VE GELECEĞİ NEDENİYLE İNDİRİM

Mahkeme gerekçeli kararında, suçun işlenmesi sırasında her ne kadar sanıkların ‘küfür etti’ demesine rağmen, bunun tanıklar tarafından doğrulanmadığı ve ağır tahrik oluşmadığı kanaatine varıldığını belirti. Mahkeme aynı suça Serkan Tengilimoğlu yönünden verilen farklı cezayı ise ‘suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile öncelikli olarak oturumlarda dinlenen tanık Mehmet Koyun’un beyanı, yine CD’lerin izlenmesinde olay sonrası etkin pişmanlık göstererek diğer sanıkları ayırmayı çalışması ve olayı yatıştırmaya yönelik doğrudan doğruya hareketlerde bulunduğu dikkate alınarak hapis cezası alt sınırdan tayin edilmiş, sanığın eylemi katılanda kemik kırığına neden olduğundan TCK 87/3-e maddesi gereğince cezasında artırım yapılmış, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezasından TCK’nın 62 maddesi gereğince cezasından indirim yapılmış, sanığın kişiliği, sabıkasız oluşu ve ileride suç işlemeyeceğine hususunda mahkememizce olumlu kanaat edinildiğinden hükmün açıklaması geriye bırakılmıştır” denildi.

‘BENİ SAKAT BIRAKTILAR’

Musa Köse ise olayın ardından 7 ay geçtiğini, yürümekte zorlandığını, aylardır çalışamadığını belirterek, “Bacağımı kıran polise ve diğerlerine pişmanlık ve iyi hal indirim uygulanmış. Onlar bir iki ay yatıp çıktılar. Şimdi sokaklarda geziyorlar. Ben ise halen yürümekte zorlanıyorum. Aylardır çalışamadım. Yeni işe başladım ama ayakta durmakta ve yürümekte zorlanıyorum. Bu şehir magandalarına verilen ceza bu olmamalıydı. Polis bir kamu görevlisi bu tür olayları engellemesi gerekirken, hiç sebepsiz beni sakat bıraktılar. Eğlence yerlerinden çıkıp bana bunu yaptılar. Bu kişinin geleceği düşünülerek ceza indirimi uygulanıp, erteleme yapılmış. Ya benim geleceğim ne olacak ? Ya başkalarına da bunu yaparsa. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

‘KARARA İTİRAZ ETTİK’

Karara itiraz ettiklerini belirten Musa Köse’nin avukatı Oğuz Kağan Tunca , “Sanık polis memuru, müvekkilimin bacağının kırılmasına neden olan fiili gerçekleştiren kişi. Buna rağmen, gerekçeli kararda tanık ifadesine dayandırılarak olay sırasında etkin pişmanlık gösterdiği ve kavgayı ayırmaya çalıştığı yönünde kanaat oluşturularak cezada indirim uygulanmış. Biz bu karar itiraz ettik. Sanığın diğer sanıklarla aynı cezayı alması gerekiyor” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Musa Köse Serkan Tengilimoğlu Salih Tengilimoğlu Umut Tuna

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Ondan sonra polisi sevmiyorlar, sen vatandaşın canını malını korucaksın, rüşvet yemiceksin, hırsızla uyuşturucu satanla beraber iş yapmıcaksın, yapamıyacaksan istifa edersin dünya kadar gençler sırada bekliyor polismiş, sokak zibidisi seni.
POLİSİN ENERJİ HARCAMASINA SEBEP OLDU DİYE NEDEN ADAMI İDAM ETMEMİŞLER. BU ÜLKEDE ADALET YOK ....
kanunmu varki ülkede çok şaşırdım anca sosyal medyada tepki olucak haberlere çıkacaksın anca öle olayın üzerine gidilir tepkinin yoğunluğuna göre ceza veriliyor böyle 3 dünya ülkesi burası
iyiki öldürmemişler bunada şükür,,polislik yapmaya devam ediyorlarsa yazıklar olsun
ADALET KİŞİYE GÖRE DEĞİL SUÇ A GÖRE İŞLEMELİ...BUNU DA BEKLEMEK HEPİMİZİN HAKKI...AMA MAALESEF BU VAHİM DURUMLAR HERZAMAN YAŞANIYOR...
ne polisi sarayın çetesi bunlar şerefli türk polisimi kaldı
ADAMIN BACAĞINI ,BURNUNU KIR , SONRA ADAM AKILLI BİR CEZA ALMA, GİT İŞİNE DEVAM ET ......VAH ÜLKEME VAH
mazlum inşallah sizi allaha havale etmiştir ve Allah inşallah belanızı verir bu olay ramzan ayında olmuştu ve dayak yiyen amca oruçlu olduğunu söylemişti daha dün gibi hatırlıyorum 3 tane kabadayı yaşlı bir amcanın hakkından gelebilmişti ne diyeyim adalet verememiş cezanızı inşallah allah verir belanızı!! garibansa bi adam ölsün :(((
BOŞUNA DEMİYORLAR İT İTİ ISIRMAZ DİYE GELDE BU ADALETE POLİSE HÜKÜMETE GÜVEN
en büyük adalet ilahi adalet. insanoğlu nun adaleti bu kadar olur.
Bu polisi halen çalıştıranların aklından şüphe ederim. Vatandaşı koruyacağına hastanelik ediyor.
işte ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN ŞEY PARDON AMERİKAYI KALKINDIRMA PARTİSİNİN ADALETİ..!
3 kişi bi adamı dövün sonra pişmanız oh ne güzel kişinin geleceğini etkileyecekmiş mahkeme öyle düşnmüş kendisi düşünecek geleceğini böyle zibidilik yapmayacak
Mahkemede pişman olmayan yok zaten, ayıp yazık günah diye birşey var, içip içip adamı sakat bırakmışlar sonrada pişmanlıktan faydalanmışlar yuh!
Bugun icisleri bakaninin yaptigi aciklamayi duydum ve dehsete dustum, simdi sen teskilatta boyle manyaklar varken diyorsun ki, kir bacagini ve sucu bana at... arkadas polisin gorevi etkisizlestirip mahkemeye sevk etmektir,
iste bu kadar adalet
Ankara da Dayın Olacak Bu İş O Kadar lama cimi Yok Ne Güzel Memleket....
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