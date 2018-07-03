Ankara’ya acı haber düştü

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ERZİNCAN’da görev yaptığı birlikteki makam odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol’un (36) acı haberi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki ailesine ulaştı.
Erzincan’a bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Bol’un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine bugün gece saatlerinde ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Reşat Bol ve diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Bekar olan Üstçavuş Bol’un evinin bulunduğu köy meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haber üzerine taziye ziyareti için köy sakinlerinin akınına uğradı. Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol’un cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...
FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Filipinli kadın karnı şişince doktora gitti, hamile değil kanser çıktı!
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum