HABER

Ankara’ya acı haber düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’da görev yaptığı birlikteki makam odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol’un (36) acı haberi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki ailesine ulaştı.  Erzincan’a bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı  Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Bol’un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine bugün gece saatlerinde ulaştı.

Ankara’ya acı haber düştü

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ERZİNCAN’da görev yaptığı birlikteki makam odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol’un (36) acı haberi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki ailesine ulaştı.
Erzincan’a bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Bol’un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine bugün gece saatlerinde ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Reşat Bol ve diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Bekar olan Üstçavuş Bol’un evinin bulunduğu köy meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haber üzerine taziye ziyareti için köy sakinlerinin akınına uğradı. Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol’un cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara’ya acı haber düştüAnkara’ya acı haber düştüAnkara’ya acı haber düştü

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Tarlada anız yandı, 2 kişi dumandan etkilendiTarlada anız yandı, 2 kişi dumandan etkilendi
Karakol komutanı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiKarakol komutanı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.