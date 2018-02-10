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Ankara’ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 22:07 | Son Güncelleme

Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın Ankara’da yaşayan eşine acı haber verildi.Şehidin Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi’nde yaşayan eşine acı haber askeri yetkililerce verildi.

Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın Ankara’da yaşayan eşine acı haber verildi.
Şehidin Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi’nde yaşayan eşine acı haber askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Duygu Kahraman’ın üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Şehit pilotun ailesinin İzmir’de yaşadığı belirtildi.

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