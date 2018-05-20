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Ankara'yı dolu ve sel vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da etkili olan dolu ve aşırı yağış sel ve mahsur kalmalara neden oldu.

Mustafa Turapoğlu, Gökhan Ceylan, ANKARA (DHA) - ANKARA'da etkili olan dolu ve aşırı yağış sel ve mahsur kalmalara neden oldu. Al geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su içinde kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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