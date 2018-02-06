Anlık ihmal çocuğun hayatına mal oluyordu

Ankara’da okul servisinden inerek yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan küçük kızın ailesi, servis çalışanlarının ihmali olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Keçiören Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğrencileri evlerine götüren servis aracı, 8 yaşındaki A.E.’yi 431. Cadde üzerindeki evinin önüne bıraktı. Tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan minik kıza o esnada cadde üzerinde seyreden ticari otomobil çarptı.

Kazada küçük kız yere yığılırken o anları evinin balkonundan gören annesi kızının yanına koştu. Hastaneye kaldırılan A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Servis şirketi hakkında suç duyurusunda bulunan acılı aile servisteki rehber öğretmenin görevi olduğu halde çocuğu karşıya geçirmediğini ileri sürdü.

Servis görevlilerinin ihmali olduğunu belirten minik A.E’nin babası Hüseyin E., "Dün saat 13.00 sıralarında okul servisi geliyor. Servisteki görevlinin çocukla beraber inip karşıya geçirmesi gerekiyor. Servis sürücüsü karşı şeritte duruyor, ne rehber öğretmen aşağı iniyor, ne servis şoförü aşağı iniyor. Çocuğu sorumsuz bir şekilde sokağa bırakıyorlar ve karşıya geçerken başka bir araç çocuğuma çarpıyor. Yetkililerden hesap sorduğumuzda ‘biz gerekeni yaptık, senin çocuğun sorumsuzca yola fırladı’ dediler. Kamera kayıtlarını inceledik, çocukla birlikte hiç kimse aşağı inmemiş. Kimsenin umurunda değil. Bugün benim çocuğumun canı yandı yarın bir başkasının canı yanmasın. O rehber öğretmeninin görevi çocuğun elinden tutarak karşıya geçirmek, servis içinde çocukların tehlikeli hareketlerine engel olmak ama bu kadın bunu yapmıyor. Araştırdığım kadarıyla servis şoförü ile rehber öğretmeni karı-koca. Bunlar laklak yapıyorlar, olan da senin benim çocuğuma oluyor" şeklinde konuştu.

Çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Hüseyin E., "Çocuğu dün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Çocuk Acil’e götürdük. Ön dişleri zarar gördü. Şuan protezle sabitlemeye çalışıyorlar, bir ay boyunca hiçbir şey yiyemeyecek. Bir ay sonra düzelmezse dişleri sökülerek ağzına protez takılacak ve bu çocuk daha 8 buçuk yaşında" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise cadde üzerindeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, cadde üzerinde duran okul servisinden tek başına inen küçük kız, karşıya geçmeye çalıştığı esnada, otomobilin çarpması sonucu yere düşüyor.