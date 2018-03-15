'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

İHA'nın haberine göre 6 yaşında olan mağdur çocuğun annesi ise Selçuk K.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlum bana gelip 'anne ben hamile kalır mıyım' diye sordu. Çocuk bilmediği bir şeyi nasıl iddia eder? Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Ayrıca mahkeme başkanı, cezanın TCK'nın 31/3 maddesi gereğince, suçun işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için 12 yıldan fazla hapis cezası verilemeyeceğini aktararak, "Eğer 2 ay daha büyük olsaydın 33 yıl hapis cezası verirdim" dedi.
Sanık Selçuk K.'ye 12 yıl hapis cezası verildi.
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