Anne ile 2 çocuğunun hırsızlıkları kamerada

Antalya’da, 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile 2 çocuğu polis tarafından yakalandı. Ailenin güzergahındaki illerde hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Hırsızlıkları anne D.Y. (40) ile oğlu E.Y. (24) ve kızı D.B.’nin (21) gerçekleştirdiğini belirleyen görevliler, anne ile çocuklarını otogarda gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Anne ile çocuklarının, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki 10 apartta, sahte bilgilerle oda kiraladıktan sonra tüm odalarda hırsızlık yaptığı belirtildi. İzmir’den yola çıkan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı, çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaparken, güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.
Anne ve 2 çocuğu emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı
Afrin'den unutulmayacak fotoğraf
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı ve Fransa Büyükelçisi yakınlarında patlama sesleri!
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum