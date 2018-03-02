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Anne ile 2 çocuğunun hırsızlıkları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

Antalya’da, 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile 2 çocuğu polis tarafından yakalandı.

Antalya’da, 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile 2 çocuğu polis tarafından yakalandı. Ailenin güzergahındaki illerde hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Hırsızlıkları anne D.Y. (40) ile oğlu E.Y. (24) ve kızı D.B.’nin (21) gerçekleştirdiğini belirleyen görevliler, anne ile çocuklarını otogarda gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Anne ile çocuklarının, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki 10 apartta, sahte bilgilerle oda kiraladıktan sonra tüm odalarda hırsızlık yaptığı belirtildi. İzmir’den yola çıkan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı, çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaparken, güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.
Anne ve 2 çocuğu emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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