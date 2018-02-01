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Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 06:42 | Son Güncelleme

Sarıyer'de 3 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın 1. katında meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahele eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Duman'dan etkilenen yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan(50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelmelerin ardından cesetler ambulansla Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

Yangını gören Yunus Emre Demir “İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer istanbul

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