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Anne-kızı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde Ülfet Şenkaya (86) ile emekli öğretmen olan kızı Nilüfer Şenkaya'yı (64) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan İsa Taştan (32) ile arkadaşı Ayhan Şenbel (30), 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde Ülfet Şenkaya (86) ile emekli öğretmen olan kızı Nilüfer Şenkaya'yı (64) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan İsa Taştan (32) ile arkadaşı Ayhan Şenbel (30), 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka kısmından pencere camını kırıp içeri giren saldırganlar tarafından öldüresiye dövüldü. Anne ve kızı, ertesi gün evlerinde hareketsiz halde yatarken bulunup hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer Şenkaya, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Ayhan Şenbel ile arkadaşı İsa Taştan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, tıraş olup, bira ve şarap içtiklerini söyledi. Şenbel ve Taştan, İnönü ilçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İsa Taştan ile Ayhan Şenbel bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklardan İsa Taştan hakkında yapılan suçlamalarla ilgili yeterli delilin olmadığını öne sürdü. Taştan'ın avukatı da mahkeme heyetinden müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle rapor alınmasını istedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Şenbel ise olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Taştan'ın avukatının rapor alınması isteğini kabul etmedi. Heyet, sanıklar İsa Taştan ile Ayhan Şenbel'i, Ülfet Şenkaya ve kızı Nilüfer Şenkaya'yı öldürmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca 2 sanığa gasp ve mala zarar vermek suçundan da 14'er yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası, öldürülen Ülfet Şenkaya'nın kızı Gülfer Çetiner, gazetecilere adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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