Anne-oğul aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişilik Avcı ailesinden anne Cemile Avcı (24) ve 1 yaşındaki oğlu Buğra Avcı, Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Anne ve oğlunun cenazeleri aynı tabuta konulurken, baba Onur Avcı’nın cenazesinin ise Bursa’da defnedileceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Onur Avcı yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, savrularak yol kenarındaki su menfezine düştü. Kazada, araç sürücüsü Onur Avcı ile eşi Cemile Avcı olay yerinde, 1 yaşındaki çocukları Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve durumu ağır olan diğer yaralı Fadime Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Aynı aileden 3 kişinin ölümü, yürekleri dağladı.