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Anne oğulun ölümüne neden olan sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, geçen Mayıs ayında otomobil ile çarparak anne Gonca Tekin (30) ve oğlu Ebubekir Tekin'in (5) ölümüne neden olan Oğuzhan S., saklandığı evde yakalandı.

Anne oğulun ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, geçen Mayıs ayında otomobil ile çarparak anne Gonca Tekin (30) ve oğlu Ebubekir Tekin'in (5) ölümüne neden olan Oğuzhan S., saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda geçen 30 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Gonca Tekin ve oğlu Ebubekir'e otomobil çarptı. Kazada, anne ve oğlu yaşamını yitirdi, sürücü ise kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için kent genelinde 250'ye yakın mobese ve güvenlik kamerası ile benzer marka ve modeldeki 780 aracı inceledi. İl kodu 34 olarak belirlenen otomobil, kazadan 5 gün sonra terk edilmiş halde bulundu. Yapılan soruşturmada, aracı, cezaevi firarisi olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuzhan S.'nin kullandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yavuzselim Mahallesi'nde kiraladığı bir evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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Anne oğulun ölümüne neden olan sürücü yakalandıAnne oğulun ölümüne neden olan sürücü yakalandıAnne oğulun ölümüne neden olan sürücü yakalandıAnne oğulun ölümüne neden olan sürücü yakalandı

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