Anne olabilmek için hayatını verdi

Diyarbakır’da 4 çocuk annesi Hediye Özmen’in tekrar çocuk sahibi olmak için gittiği özel bir hastanede yumurtalık tedavisi için girdiği ameliyathanede vurulan iğneden sonra kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Aile, iğne vurulduktan sonra doktorların fenalaşan başka bir hastaya müdahale etmek için gittiğini ve Özmen’i ameliyatta unutarak, ölümüne sebep olduğu iddia ederek şikayetçi oldu. Hastane yetkilileri ise iddiaları yalanladı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ikamet eden 4 kız çocuk annesi Hediye Özmen (31), tekrar çocuk sahibi olmak için özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede Doktor F.Z.’nin, Özmen’e yumurtalıklarının kapalı olduğunu, açmak için ameliyat gerektiğini ve ölüm riski olmadığını söylediği ileri sürülüp, ilaç vererek 1 hafta sonra ameliyat için gün verdiği iddia edildi. Bir hafta sonra ameliyat masasına yatan Özmen, kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Aile, doktorun Özmen’e ameliyata girmeden önce iğne vurduğunu, bu sırada fenalaşan başka bir hastaya müdahale etmek için giden doktorların Özmen’i orada unutarak ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Otopsi sonuçlarının çıkmasını bekleyen aile, hem hastaneden hem doktordan şikayetçi oldu.

“Eşimi hastaneye götürdüğümde sapasağlamdı” Eşini ameliyat için hastaneye götürdüğünde sapasağlam olduğunu ve herhangi bir hastalığı da olmadığını vurgulayan Mahmut Özmen, “4 tane çocuğumuz vardı. Bir çocuk sahibi daha olmak istedik. Özel bir hastaneye gittik. Orada Doktor F.Z. muayene etti. İlaç yazdırdı. 1 hafta sonra gelin ameliyat yapacağız dedi. 1 hafta sonra gittik eşimi içeri aldılar. 2 saat sonra beni çağırıp içeri aldılar. Eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Hiçbir şey anlamadıklarını, bu durumun binde 1-2 defa olduğunu söylediler. Eşimin hiçbir hastalığı yoktu. Doktor ona, ‘Senin yumurtaların kapalı onları açtıracağız, basit bir ameliyat, ölüm riski yok’ dedi. Duyduğumuza göre eşim ameliyata alındığı zaman bir başka hasta fenalaşıyor, eşimi bırakıp onun yanına gidiyorlar. Eşimi orada unutuyorlar. Daha sonra oradaki personelden biri kalbinin durduğunu anlıyor. Doktoru çağırıyor ama faydası olmuyor. Eşimi hastaneye götürdüğüm zaman sapasağlamdı. Polis geldi ‘Şüpheli ölüm’ diye şikayette bulunduk. Otopsi için devlet hastanesine naklettik. 4 küçük çocukla ne yapacağımı bilemiyorum. Her gün ağlıyorlar annemiz nerede diye. Kim bu işle uğraşıyorsa bu işin peşini bırakmasın bize yardımcı olsunlar. Başkaları ölmesin başka çocuklar annesiz kalmasın” dedi.

“Doktor ‘Kalbi Allah durdurdu’ dedi”

Hediye Özmen’in babası Mehmet Tükenmez, haberi aldığı zaman hemen hastaneye koştuğunu, durumu öğrendikten sonra doktorla konuştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çocuğumun ne için öldüğünü sordum. Bir hastalığı, bir kalp sorunu, herhangi bir rahatsızlığı, tansiyonu, şekeri herhangi bir şeyi var mıydı? Siz kontrol etmediniz mi? diye sordum. Kontrol ettiklerini söyledi. ‘Benim gibi senin gibiydi. Ettik etmedik döndüremedik’ dedi. Doktorun daha önce 3-4 hastasının bu şekilde öldüğünü duydum. Şimdiye kadar da kimse peşine düşmemiş. Benim çocuğum öldü başkası ölmesin. Bu çocuklar niye ortada kalsın. Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Allah için bu davaya bir el atsın, bir soruşturma açsın. Bazı tanıdık doktorlara sorduk. Kendilerinin de bu işi yaptıklarını ve binde ya 1 kişi ya da 2 kişinin bu iğneden dolayı kalbi dursa bile müdahale ile kalp tekrar çalıştırılabiliyor. Yani ölüm riski yok. Ne yapmışsa onlar yapmışlar. Kamera orada var. Kızım hasta değildi ki.”

Doktordan ‘müsait değilim’ cevabı

Hastane yetkilileri ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, doktorla görüşülmesinin daha doğru olacağını belirtti. Doktor F.Z. ise konuyla ilgili görüşmek için müsait olmadığını söyledi.