Anne ve 3 yaşındaki kızı kazada yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Meral Çelik (35) ile kızı Ceylin Çelik (3) yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Aydın il merkezi yönüne giden Meral Çelik yönetimindeki 10 ZP 11 plakalı otomobil, Mehmet Özalp Bulvarı'ndan karayoluna çıkan Hasan Akan yönetimindeki 09 RU 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da hasar oluştu. Kazada, otomobil sürücüsü Meral Çelik ile aracındaki kızı Ceylin Çelik yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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