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Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Akın Kalkan (25), ikisi de duyma ve konuşma engelli annesi Recebiye (62) ile babası Metin Kalkan’ı (65) otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Akın Kalkan (25), ikisi de duyma ve konuşma engelli annesi Recebiye (62) ile babası Metin Kalkan’ı (65) otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, bugün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 566’ncı Sokak'ta meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen ve bu nedenle zaman zaman hastanede tedavi gördüğü ifade edilen Akın Kalkan, uyanınca cinnet getirdi. Evredeki otomatik av tüfeğini alan Kalkan, duyma ve konuşma engelli olan babası Metin ve annesi Recebiye Kalkan'a birkaç kez ateş etti. Evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girdiklerinde Recebiye ve Metin Kalkan çiftini kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Recebiye ve Metin Kalkan çiftinin yaşamını yitirdiğini saptadı.
Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Akın Alkan gözaltına alınırken, çiftin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi'ne götürüldü.
Akın Alkan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdüAnne ve babasını av tüfeğiyle öldürdüAnne ve babasını av tüfeğiyle öldürdüAnne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

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