Anne ve babasını öldürdüğünün farkında değilmiş (2)

CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Ali- Nezihe Uçar çiftinin cenazeleri, İslahiye'ne bağlı Sulumağara mahallesindeki evlerinde son kez getirildi. Oğulları tarafından boğazlarından bıçaklanarak öldürülen çift için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende çiftin cenazeleri, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.



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