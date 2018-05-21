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Anne ve babasını öldürdüğünün farkında değilmiş (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldüren Mehmet Uçar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldüren Mehmet Uçar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, babasıyla babaannesi ve dedesine bakmadığı için tartıştığını söylediği öğrenilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kilis Cezaevi'ne götürüldü.

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