Anne ve babasını öldürdüğünün farkında değilmiş (3)

TUTUKLANDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldüren Mehmet Uçar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, babasıyla babaannesi ve dedesine bakmadığı için tartıştığını söylediği öğrenilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kilis Cezaevi'ne götürüldü.

