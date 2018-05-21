HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Anne ve babasını öldürdüğünün farkında değilmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğulları Mehmet Uçar (27) tarafından boğazlarından bıçaklanıp öldürülen Nezihe Uçar (64) ve Ali Uçar'ın (61) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğulları Mehmet Uçar (27) tarafından boğazlarından bıçaklanıp öldürülen Nezihe Uçar (64) ve Ali Uçar'ın (61) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarmada ifadesi süren Mehmet Uçar'ın, anne ve babasını öldürdüğünün farkında olmadığını söylediği belirtildi. Olay, geçen Cumartesi akşamı Sulumağara Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İstanbul'da işçi olarak çalışan Mehmet Uçar, yaklaşık 2 hafta önce çiftçilikle uğraşan ailesinin İslahiye ilçesindeki evine geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Uçar, annesi Nezihe Uçar mutfakta sahur için yemek hazırlığı yaparken bilinmeyen nedenle babası Ali Uçar ile tartıştı. Mehmet Uçar, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve annesine saldırdı. Mehmet Uçar, boğazlarından bıçaklayıp öldürdüğü anne ve babasının cesetlerini halıya sarıp evde uyudu. ÇİFTE CİNAYETİ KOMŞULARIN ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKARDI Komşuları, gün boyunca görmedikleri çifti oğulları Mehmet Uçar'a sorunca çelişkili cevaplar verdi. Mehmet Uçar'ın, "Onlar çok iyi bir yerde" şeklinde yanıt vermesinden şüphelenen komşuları, durumu Ali Uçar'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar'a haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Mehmet Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar'ın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde cesetleri buldu. Mahallede şoke etkisi yaratan olayda ölen çiftin cesetleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsileri tamamlanan ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbeleri olduğu belirlenen çiftin cesetleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. 1'i astsubay 3 çocukları olan çiftin tabutlara konulan cenazeleri, toprağa verilmek üzere İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi'ne götürüldü. FARKINDA DEĞİLMİŞ Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, mahalle çevresindeki yolları kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekipler, güvenlik kameralarından da izledikleri Mehmet Uçar'ı, mahallenin kırsal alanında otomobilde yakalayıp gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Uçar'ın, jandarmadaki ilk ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünün farkında olmadığını söylediği belirtildi. Uçar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
İzinden dönen uzman çavuş kazada öldüİzinden dönen uzman çavuş kazada öldü
Mersin'de FETÖ'nün il imamı yakalandıMersin'de FETÖ'nün il imamı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.