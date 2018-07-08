Anne ve babasını ölümden kurtardı

Olayda yaralanan yaşlı çiftin oğulları Can Genç, anne ve babasını ölümde kurtardığını belirterek şöyle konuştu:

"Annem ve babam bu evde, ben ise kendi evimde yaşıyorum. O gece ziyaretlerine gelmiştim. Gece onların yanında kalmaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım. Sabah erken saatte işe gitmek için sokağa çıkınca kamyonetin yandığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim. O sırada kamyonet alev topuna dönerek annem ve babamın yaşadığı eve hızla çarptı. Babamın yattığı odanın duvarı yıkıldı. Ev de yanmaya başladı. O anda ne yapacağımı şaşardım. Kedime kaybettim. Eve girip annemi ve babamı evden çıkarttım. Vücutlarında ciddi yanıklar var. Tedavileri şu anda sürüyor. Kendilerinin herhangi bir geliri yok. Yetkilerin yardım etmesini istiyorum."

