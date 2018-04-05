Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Yangın, merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73194 sokakta bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çocuğuyla tek olan Necmiye Akıncı uykusunun arasında yanık kokusu hissetmesi üzerine uyandı. Evinin yandığını fark edince çocuğunu yatağından kucağına alır almaz daireyi terk etti. Daha sonra Akıncı’nın çığlıkları üzerine dışarı çıkan komşuları dairenin yandığını görünce itfaiye ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının ise çıkış sebebi itfaiye yetkilileri tarafından araştırılıyor.
Öte yandan, apartman sakinleri dairenin yandığını görünce kendilerini dışarı atarak olayı şaşkınlıkla izledi.
(İHA)
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