Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı operasyonda bir araçta 27 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ümmihani A. çocukları Erkan A., Yağmur A. ve gelini Özge A. ile araç sürücüsü Mehmet Veysi A. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan şüphelilerin Diyarbakır'dan otomobil kiraladıkları tespit etti. Mehmet Veysi A.'nın kullandığı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu'nda ilerlerken il girişinde durduruldu.
Sürücü ile araçta bulunan Ümmihani A. çocukları Erkan A., Yağmur A. ve gelini Özge A. gözaltına alınırken, otomobil detaylı arama için emniyetin bahçesine çekildi. Narkotik dedektör köpek Alfi ile yapılan aramada 6 paket halinde 27 kilo esrar ele geçirildi.
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