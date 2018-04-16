HABER

Anne ve kızı evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde oturan Fadime Dolaksız (70) ve kızı Halime Dolaksız (44), evde ölü bulundu.

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde oturan Fadime Dolaksız (70) ve kızı Halime Dolaksız (44), evde ölü bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen anne ve kızın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Eğirdir'e bağlı Barla köyünde oturan Fadime ve kızı Halime Dolaksız'dan geçen hafta perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınları, dün eve geldiklerinde kapıyı açan olmayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri girdikleri evde anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen anne ve kızının cenazesi otopsi için morga konuldu.

MARKET ALIŞVERİŞİNDE GÖRÜLDÜLER

Fadime ve Halime Dolaksız'ın geçen ay marketten alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Markete gelen anne Fadime Dolaksız'ın bir süre oturduktan sonra kızıyla birlikte elindeki poşetlerle marketten çıktığı görüntülere yansıdı.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
İYİ Parti'ye bomba transfer!İYİ Parti'ye bomba transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.