Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan anne ve kızı kazayı ucuz atlattı.

Kaza, Milas’ta Halilbey Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi’nden Halilbey Bulvarı’na dönüş yapmak isteyen 48 ABH 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araçta bulunan anne ve kızına ilk müdahalede bulunurken, kazayı yara almadan atlatan kazazedeler daha sonra hastaneye gitmek istemediklerini belirttiler.

Anne ve kızının yara almadan ucuz atlattıkları kazada maddi hasar meydana geldi.