HABER

Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 22:04 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ YAKALANDI Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)

SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Teknolojiden de yararlanan ekipler, bir flu görüntüyü netleştirerek aracın plakasının son iki rakamının '77' olduğunu belirledi. Sonu '77' ile biten gri araçlar üzerine yoğunlaşan ekipler, çalışmalar sonunda anne ve kızına çarpıp kaçan aracın 26 EV 677 plakalı otomobil, sürücünün de fabrika işçisi Selçuk Gazi K. olduğunu saptadı.
POLİSE BAŞKA ARACI GÖSTERDİ
Yapılan istihbari çalışmalar sonunda Kayan'ın, Fatih Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polislere kapının önündeki bir otomobili gösteren Selçuk Gazi K., suçlamaları reddetti. Bunun üzerine polisler, Selçuk Gazi K.'ya, kazaya karışan otomobilin direksiyon başındaki fotoğrafını gösterince suçunu itiraf ederek kaza yaptığı aracı, il dışından yanına gezmeye gelen arkadaşına ait olduğunu ve aracı Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarı civarında bir yere sakladığını söyledi. Sürücünün verdiği adrese giden ekipler, kazaya karışan otomobili incelemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürdü.
'KAÇMADIM'
Gözaltına alınan Selçuk Gazi K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren K., "Kaçmadım. Çekme ağabey ne çekiyorsun pişmanız işte. Kim bilerek yapar yani" dedi. Selçuk Gazi K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (5)

İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepkiİsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.