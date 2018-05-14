Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (EK)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Üsame Kanadıkırık, eşi ve kızıyla yaya geçidinde karşıya geçmek için beklerken, kadın ve kızının yürürken otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntünün devamında Üsame Kanadıkırık ve kazayı görenler yaralıların yanına koşarken, otomobilin durmadan ilerlediği yer alıyor. BEBEK, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR Öte yandan kazada yaşamını yitiren Lütfiye Kanadıkırık'ın sezeryan ile alınan bebeği, Sular Vatan Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Saydam, 1 kilo 200 gram dünyaya gelen erkek bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Bebeğin dünyaya geldiğinde kalbinin atmadığını ifade eden Saydam, "Doğum sırasında gerekli müdahaleyi yaptık ve çocuk hayata döndü. Daha sonra çocuğu solunum cihazına bağladık. Anne karnında almış olduğu travma nedeniyle zedelenmesi mevcuttu ve buna bağlı kan kaybı vardı. Bunun ilgili kan desteğine ve tedavisine başladık. Şu anda çocuk yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etmekte. Çocuğun hayati tehlikesi mevcut. Umarım ilerleyen zamanlarda hasta yakınlarına sevindirici haber vermek isteriz" diye konuştu.

