Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan erkek bebeği de öldü (2)

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta otomobille çarparak 5 yaşındaki Hatice Sinem ile 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve bebeğinin ölümüne neden olan Selçuk Gazi Kayan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.