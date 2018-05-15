Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan erkek bebeği de öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMRAŞ'ta otomobilin çarpması sonucu kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ile birlikte hayatını kaybeden 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık'ın (31) sezaryen ile alınan erkek bebeği, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, pazar günü saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Gazi Kaya'nın (22) kullandığı 26 EV 677 plakalı otomobil, yaya geçidinde eşi Üsame Kanadıkırık ile karşıya geçmeye çalışan 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a çarptı. Sürücü Kaya, ardından durmayıp, kaçtı. Üsame Kanadıkırık'ın yara almadan atlattığı kazada ağır yaralanan anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lütfiye Kanadıkırık'ın bebeği ise sezaryen ile alındı. Kalbi durmuş olarak dünyaya gelen 1 kilo ağırlığındaki erkek bebek, yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü. Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan prematüre bebek, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olay yerinden kaçan sürücü Selçuk Gazi Kayan ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün otomobili ise Şazibey Mahallesi'nde bulundu. Emniyette sorgusu tamamlanan Kayan, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.