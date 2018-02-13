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Anne ve kızının esrarengiz ölümü: Üç harfliler beni uyutmuyor!

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 07:15 | Son Güncelleme

Viyana’da 15 yaşındaki kızıyla birlikte esrarengiz bir şekilde ölen Fatma G.’nin eski eşi Şahabettin G., olayla ilgili açıklama yaparak "Fatma’nın psikolojisi bozuktu. Son günlerde ‘Üç harfliler beni uyutmuyor’ deyip bütün evi sirkeyle temizliyordu. ‘Seni öldüreceğim’ diye boğazıma sarıldı" ifadesini kullandı.

Anne ve kızının esrarengiz ölümü: Üç harfliler beni uyutmuyor!

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın 21’inci bölgesinde oturan 45 yaşındaki Fatma G. ile 15 yaşındaki kızı Tuğçe Ö.’nün ölümü esrarını koruyor. Anne-kızın korkunç sonu, onlardan uzun süre haber alınamayınca Fatma G.’nin eski eşi Şahabettin G. ve kardeşinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Cesetlerin birkaç haftalık olduğu anlaşıldı, kesin ölüm nedeni ise adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, kentte taksicilik yapan Şabahattin G., eski eşini şöyle anlattı:

"Evlendikten sonra, şimdi 3 yaşında olan kızımız doğdu. Tuğçe’yi Viyana’ya getirttim. Ancak sürekli bilgisayar başındaydı. Eşimin psikolojisi de bozulmuştu. Üç harflilerle uğraşıyordu. Evi her gün sirkeyle temizlerdi. Kaç defa uyardım böyle şeylere inanmayın diye... Bir gün boğazıma sarıldılar, ‘Seni öldüreceğim’ deyip paraları ilk eşimden çocuklarıma yedirdiğimi söyledi. Boşanma davası açtım..."

"MORLUKLAR VARDI"

Ardından eşinin ailesine haber verip "Küçük kızıma iyi baksınlar, her masraflarını karşılayacağım" diye haber gönderdiğini söyleyen Şahabettin G., şöyle devam etti:

"Kızıma şiddet uyguladığını gören komşu şikâyet etmiş. Görevlilerin önünde Tuğçe, kardeşini itip düşürmüş. Kızımın bedeninde morluklara rastlayınca yuvaya yerleştirmişler. Bunlardan geç haberim oldu. Bir gün Fatma’nın kız kardeşiyle eve gittik. Bizi kabul etmediler. Aradan bir ay geçtikten sonra Fatma ve Tuğçe’den yine haber alamadık. Polisle eve gittik, kapıyı açan olmadı. Polisi ikna edip içeri girdik. Fatma ve Tuğçe ayrı odalarda ölü bulduk..."

"BU KAVGALARI KİMİNLE YAPTI BİLMİYORUM"

"Üç harflilerden korktuğunu söylüyordu" diyen Fatma G.’nin kız kardeşi H.C. ise şunları anlattı:

"Eşi Şahabettin G. ile sorunlarından bahsediyordu. Bir komşusu ‘Fatma’nın evinde gece sürekli kavga oluyordu. Bir gün Fatma geldi kapıya, sırtı kan içindeydi. Bu olaylar Şahabettin evi terk ettikten çok sonra oldu. Bu kavgaları kimle yaptı bilmiyorum’ dedi."

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Anahtar Kelimeler:
Viyana çin cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Üç harflileri, 2 veya daha fazla kişi aynı anda neden görmüyor? Üç harfli diye bir şey yok. Bu bir beyin rahatsızlığıdır. Beyin gerçek dünya ile hayali birbirine karıştırıyor.
hayır böyle şeylere inanmayın diyormuş eşi.kurani kerimde 3harflilerle ılgili ayet vardır.olenlere Allah rahmet eylesin..
Emin olun onlar sizden bahsederken 5 harfli demiyorlar ayrıca kuran-ı kerim de cin suresinde ve çeşitli ayetler de varlıkları bildirilmişdir.
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