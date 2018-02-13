Anne ve kızının esrarengiz ölümü: Üç harfliler beni uyutmuyor!

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın 21’inci bölgesinde oturan 45 yaşındaki Fatma G. ile 15 yaşındaki kızı Tuğçe Ö.’nün ölümü esrarını koruyor. Anne-kızın korkunç sonu, onlardan uzun süre haber alınamayınca Fatma G.’nin eski eşi Şahabettin G. ve kardeşinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Cesetlerin birkaç haftalık olduğu anlaşıldı, kesin ölüm nedeni ise adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, kentte taksicilik yapan Şabahattin G., eski eşini şöyle anlattı:

"Evlendikten sonra, şimdi 3 yaşında olan kızımız doğdu. Tuğçe’yi Viyana’ya getirttim. Ancak sürekli bilgisayar başındaydı. Eşimin psikolojisi de bozulmuştu. Üç harflilerle uğraşıyordu. Evi her gün sirkeyle temizlerdi. Kaç defa uyardım böyle şeylere inanmayın diye... Bir gün boğazıma sarıldılar, ‘Seni öldüreceğim’ deyip paraları ilk eşimden çocuklarıma yedirdiğimi söyledi. Boşanma davası açtım..."

"MORLUKLAR VARDI"



Ardından eşinin ailesine haber verip "Küçük kızıma iyi baksınlar, her masraflarını karşılayacağım" diye haber gönderdiğini söyleyen Şahabettin G., şöyle devam etti: