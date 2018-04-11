Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinden dolaşmak için çıkan anne ve oğlundan dün sabahtan beri haber alınamıyor.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’ndeki evinden dün sabah saatlerinde çıkan anne ve oğlundan haber alınamıyor. İddiaya göre, 34 yaşındaki Funda Şentürk ve 2,5 yaşındaki oğlu Arda Şentürk dün saat 10.20’de Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinden dolaşmak için çıktı ve bir daha geri dönmedi. Eşinin ve oğlunun eve geri dönmemesi üzerine önce emniyet güçlerine başvuran baba Serdar Şentürk, eşi ve ve oğlunun bulunması için tüm vatandaşlardan yardım bekliyor.
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