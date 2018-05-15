Anneanne katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinde ölü bulunan Elif Tul'u (83) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan torunu İsmail Canik'e (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Canik'in, anneannesini çarşafla boğup kaçtıktan sonra, cesedi bulununca da gözyaşı döküp taziyeye gelenlerin başsağlığı dileklerini kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

16 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Elif Tul'dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açamayan Tul'un yakınları polisi aradı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride, Elif Tul'un cesedi bulundu. Bu sırada olay yerinde olan yaşlı kadının torunu İsmail Canik de "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Tul'un yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Polis, evdeki kapılarda zorlanma olmadığı ve yaşlı kadının cebindeki bin lirasının çalındığını saptaması üzerine soruşturmayı Elif Tul'un yakın çevresine yoğunlaştırdı. Polis, katil zanlısının yakınlarından biri olabileceğini değerlendirerek araştırma başlattı. Ancak olayın cinayet olduğunu kimseye söylemedi.

Yaşlı kadının yakınları tek tek sorguya alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKARDI

İşsiz olan torunu İsmail Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergileyip, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Canik, emniyetteki çapraz sorguda anneannesini öldürdüğünü itiraf etti. 4 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öne süren İsmail Canik, "Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem 'Param yok' dedi. Ben de 'Diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun' dedim. Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim" dedi. Boğduğu anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döken ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul eden İsmail Canik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İsmail Canik hakkındaki soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısı, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi. Cinayet şüphelisi torun yakın zamanda yargılanmaya başlanacak.