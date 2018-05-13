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Anneler Günü'nde çok acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Meryem Bahtıkara Çakır (36) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Çakır’ın kızlarının Anneler Günü için hazırladığı sürpriz hediye, otomobilin toprido gözünden çıktı.

Anneler Günü'nde çok acı haber

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziköy-Ercan karayolunda meydana geldi. Meryem Bahtıkara Çakır yönetimindeki otomobil Ahmet Özbey (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Meryem Bahtıkara Çakır yaşamını yitirdi, Özbey ise yaralandı.

HEDİYE PAKETİNİ ALDI, YERE DİZ ÇÖKTÜ

Acı haberi alıp kaza yerine giden Çakır’ın eşi, Ali Çakır, aracın torpido gözünde bulunan, kızlarının anneleri için hazırladığı Anneler Günü hediyesini aldı. Elinde hediye paketi aracın yanına diz çöken Ali Çakır, gözyaşı döktü.

kaza

Ali Çakır, "Kızlarım annelerine süpriz yapmak için torpidoya hediye saklamışlardı. Kendi elleriyle hazırladıkları hediyeyi Anneler Günü’nde kendisine verecektik" dedi.

Meryem Bahtıkara Çakır, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Kıbrıs Kaza

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