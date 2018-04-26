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Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en yaygın olarak kutlanan özel günlerinden biridir Anneler Günü. Türkiye'de baharın sonuna doğru Anneler günü ne zaman sorusu akıllara gelmeye başlar. İşte Anneler Günü ile merak etikleriniz ve hediyeleri, mesajları ile bu özel günün kutlanma alışkanlıkları hakkında detaylar...

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Dünyada pek çok özel gün kutlanmaktadır. Bunlardan en yaygın ve meşhurlarından biri de Anneler Günü'dür. Farklı tarihlerde de olsa hemen hemen bütün ülkelerde anneler için özel bir mevcuttur. Peki Türkiye'de anneler günü ne zaman ve nasıl kutlanır?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Anneler Günü pek çok ülkede kutlanmakta ama kutlanma tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Anneler Günü için en yaygın kutlama tarihi Mayıs ayının ikinci Pazar günüdür. Türkiye'nin aralarında olduğu çok sayıda ülkede bu tarihte kutlanır.

2018 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar günü ayın 13'üne denk gelmektedir. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Anneler Günü'nün denk geldiği tarihler şu şekildedir:

Yıl Anneler Günü
2018 13 Mayıs
2019 12 Mayıs
2020 10 Mayıs
2021 9 Mayıs
2022 8 Mayıs

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHİ

Bu özel kutlama gününün tarihi antik Yunan'a kadar gitmektedir. Yunan mitolojisindeki çok sayıda tanrıların ve tanrıçaların annesi olan Rhea onuruna ilkbaharda bir festival yapılırdı. Nitekim antik Romalılarda ana tanrıça Kibele için benzer bir festival düzenliyorlardı.

Modern Anneler Günü ve tarihinin Mayıs ayının 2. Pazar günü olmasının adresi ise ABD'dir. Sosyal aktivist Anna Jarvis Anneler Günü'nün modern yaratıcısı olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1908 yılında Jarvis annesi adına bir anma töreni düzenlemiş ve organizasyonu ilk Anneler Günü'nü kutlamıştır. Jarvis, Anneler Günü'nün resmi olarak kabul ettirme çalışmasına annesinin vefat ettiği 1905 yılında başlamıştır. Annesinin hatırısını onore etmek isteği ile yola çıkan Anna Jarvis, annelerin insanlar için dünyadaki herkesten daha önemli olduğunu düşünüyordu. Bunun için de tüm anneler için özel bir gün olsun istedi.

KUTLAMA GELENEKLERİ VE HEDİYELER

Anneler Günü'nünde anneye bir hediye almak yaygın bir gelenektir. Annelere bu özel günde onları özel hissettirecek sürprizler yaparız, onların yüzünü güldürecek bir hediye alırız ve onlara fedakarlıkları ve karşılıksız sevgileri için şükranlarımızı iletiriz.

Özellikle küçük çocuklar için Anneler Günü heyecanlı bir gündür. Annelere daha düşkün oldukları küçük yaşlarında çocuklar annelerini mutlu etmek için ellerinden geleni yapmak isterler. Annelere sürpriz yapmalarına da genellikle babalar yardımcı olur.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Gerek sosyal medya platformlarının yaygınlaşması gerekse de iletişim kanallarının artması ile özel günlerde artık sadece SMS ile değil Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram gibi mecralardan da güzel mesajlar ve sözler gönderiliyor. Anneler Günü'nde de annelere gönderilen mesajların yanında insanlar annelerinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatmak için sosyal medya hesaplarından güzel Anneler Günü mesajları paylaşılıyor.

Biz de Mynet.com olarak sizler için orijinal Anneler Günü mesajları hazırladık. Kısa oluşları ile her türlü sosyal medya platformundan paylaşıma uygun olan mesajlar içinden beğendiklerinizi internette yayımlayabilir, annenize gönderebilir veya annenize vereceğiniz hediyenin kartına yazabilirsiniz.

Özel günlerin en özeli bugün Anneler günü. Ama anneciğim benim için her gün anneler günü.

365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, yüreğimin en nadide köşesi her zaman senindir. Anneler günün kutlu olsun.

Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.

Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.

Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.

Anne sevgisi gibi yoktur. Anneciğim sen beni karşılıksız sevdin, büyüttün, yetiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ellerinden öper Anneler gününü kutlarım.

Evimizin direği, cefakar sevgi dolu anam. Beni yetiştirdin büyüttün, sana borcumu nasıl öderim?.. Anneler günün kutlu olsun ellerinden öperim.

Anne sevgisi gibi var mıdır? Anneciğim senin yerin bir başkadır, kalbimin en yüce köşesidir. Anneler günün kutlu olsun niye yıllara...

Anneler, çocukları için her türlü zorluğa katlanır, bizler de borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, annelerimizi sevgimizle yüceltmeliyiz. Annenizin, kayınvalidenizin anneler gününü kutlarım.

Anneciğim sevginle emeğinle büyüttün beni. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler günün kutlu olsun.

Bir tanecik annem, iyi ki annem sensin. Senin çocuğun olmak öyle büyük bir mutluluk ki... Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, beni bugünlere sen getirdin. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun.

Anneciğim sen hep hayatımın pusulası oldun, sevginle, emeğinle fedakarlıklarla beni yetiştirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.

Babalar kıskanmasın, annelerin yeri ayrıdır. Senin de yerin kalbimde bir başkadır anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

İnsan sevinince annesine koşar, korkunca anne diye yardım ister, sevgiyi ilk anneden öğrenir. Ben de sevgiyi hayatı önde senden öğrendim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Canım anneciğim, sen ki benim için nice uykusuz geceleri katlandı, sınavlara girerken endişelendin dualar okudun, her zor anımda yanındaydın. Sana olan sevgim ve borcum asla tükenmez. Anneler günün kutlu olsun.

Bir toplumu yücelten anneler ve yetiştirdikleri çocuklardır. Annelerimizin hakkını teslim edelim, fedakarlıklarını karşılıksız bırakmayalım. Anneler günü kutlu olsun.

Sadece bugün değil tüm günler Anneler Günü'dür. Annelerimizin önemli olmadığı, hayatımızı şekillendirmediği bir gün bile yoktur. Tüm anaların, anneannelerin, babaannelerin, ninelerin Anneler günü kutlsu olsun.

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Sosyal medyada paylaşılan ve sadece metinden ibaret mesajları herkes için yeterli omayabilir. Güzel bir resimle süslenmiş mesajlar insanların anlatmak istediklerini daha iyi yansıtabiliyor. Bu nedenle Anneler Günü paylaşabileceğiniz resimli Anneler Günü mesajları da derledik.

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ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Tarih sahnesindeki en önemli isimlerden en ünlü edebiyatçılara kadar pek çok ünlü isim anneler ve analık için güzel sözler sarf etmişlerdir. Sizler için bu sözlerden bir kısmını derledik. İşte anneler için söylenmiş ünlü sözlerden örnekler...

  • Cennet anaların ayakları altındadır. - Hz. Muhammed

  • Bir anne yüreği, dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur. - Balzac

  • Kadına saygılı ol çünkü O insanoğlunun anasıdır. - Hz. Ali

  • Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve saygıdeğer değildir. - Goethe

  • Anne kalbi, çocuğun okuludur. - Henry Ford

  • Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir. - Abraham Lincoln

  • Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. - Victor Hugo

  • Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde, annem annem gel üzülme, ben hala senin dizlerinde - Candan Erçetin

  • Dünyada öğretilen tüm bilgilerin hiç biri, bize bir ananın bir bakışının, bir kelimesinin verdiği şeyi anlatamaz. - Wilhelm Raabe

  • Ana sevgisi, bencil duyguların en üstünüdür. - Alain

  • "İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır.” (Lokman Suresi 14. Ayet)

  • Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir. - Mustafa Kemal Atatürk

  • Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. - Napoleon Bonaparte

  • Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü simgeler. - Peter de Vries
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