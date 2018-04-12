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Annenin evde bıraktığı 7 aylık bebek cansız bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kocasına kızarak evi terk eden kadının bıraktığı 7 aylık bebek evde ölü bulundu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kocasına kızarak evi terk eden kadının bıraktığı 7 aylık bebek evde ölü bulundu. Olayla ilgili baba gözaltına alınırken, kayıp olan anne ise aranıyor.
İhsaniye'nin Yaylabağı beldesinde oturan Bircan G. (40), geçen pazartesi günü iddiaya göre zaman zaman tartışıp kavga ettiği eşi Selami G.’ye (45) kızarak 6 çocuğunu bırakıp evi terk etti. Annenin evde bıraktığı çocuklarından 7 aylık Arif G. bir süre sonra babaanne Maver G. tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Arif G. bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arif G. bebek otopsisi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bebeğin kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Diğer yandan olayın ardından jandarma ekipleri baba Selami G.’yi gözaltına alınırken, anne Bircan G.'nin ise arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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