Annenin eve kilitlediği 3 çocukla babalarını itfaiye kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da L.B. adlı kadın, hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası M.B. ile 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Baba ve 3 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan 8 katlı sitenin 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırması olmasına rağmen eve giden M.B'yi, eşi L.B. içeri aldı. Bir süre sonra L.B., 3'ü de erkek olan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları ile eşinin üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.
Uzun süre çocuklarıyla evde kilitli kalan M.B., polisi arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir istedi. Bir süre bekleyen polis, itfaiye merdiveni yardımıyla evin penceresinden önce 3 çocuğu, daha sonra M.B'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen 3 çocuk ve M.B., polis merkezine götürüldü.
Çiftin sürekli kavga ettiğini, durumdan rahatsız olduklarını belirten komşuları, "Daha dün akşam karakolluk oldular. Geceyi polis merkezinde geçirdiler" dedi.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu
Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!
Fransa'da selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum