HABER

Annenin eve kilitlediği 3 çocukla babalarını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da L.B. adlı kadın, hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası M.B. ile 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Baba ve 3 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan 8 katlı sitenin 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırması olmasına rağmen eve giden M.B'yi, eşi L.B. içeri aldı. Bir süre sonra L.B., 3'ü de erkek olan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları ile eşinin üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.

Uzun süre çocuklarıyla evde kilitli kalan M.B., polisi arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir istedi. Bir süre bekleyen polis, itfaiye merdiveni yardımıyla evin penceresinden önce 3 çocuğu, daha sonra M.B'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen 3 çocuk ve M.B., polis merkezine götürüldü.

Çiftin sürekli kavga ettiğini, durumdan rahatsız olduklarını belirten komşuları, "Daha dün akşam karakolluk oldular. Geceyi polis merkezinde geçirdiler" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.