Annesi elbise asarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Bolu’da, yaşadıkları 5 katlı apartmanın 2. katında annesi balkonda elbise asarken 7 metre yükseklikten yere düşen 15 aylık çocuk ağır yaralandı.
Olay, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Emine Alhasan, sabah saatlerinde elbiselerini asmak için 15 aylık çocuğu Ayşe Alhasan ile birlikte balkona çıktı. Emine Alhasan, kendisi elbiseleri asarken çocuğunu da balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerine oturttu. 15 aylık Ayşe Alhasan, annesi elbise astığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikte bulunan balkondan yere düştü. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine çocuğunun düştüğü farkeden anne hızla aşağı indi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 15 aylık çocuk, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, anne Emine Alhasan ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çocuğun yere düştüğünü gören komşuları ise daha önce defalarca Emine Alhasan’ı uyardıklarını söyledi. Olayın olduğu sıralarda aynı apartmanda bir başka çocuğun cam kenarından dışarıyı izlediği görüldü.
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