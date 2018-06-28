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Annesi ile ablasını 4 gün rehin tuttu, polis 2 saatte ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

 BURSA’da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Caner Ş.'nin (45), annesi Nebahat Ş.

Mehmet İNAN-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Caner Ş.'nin (45), annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.'yi 4 gündür rehin tuttuğu ortaya çıktı. Olay, Caner Ş.'yi ikna edemeyeceğini anlayan Şahsane G.'nin eşinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Eve gelen polislere kapıyı açmayıp tehditler yağdıran Caner Ş., ikna edildikten sonra teslim oldu.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi’nde yaşayan Caner Ş., eşinin şiddetli geçimsizlik sonucu evi terk etmesi sonucu bunalıma girdi. Caner Ş., geçtiğimiz pazartesi günü kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. (79) ve ablası Şahsene G.'yi (51) evinde pompalı tüfek ile rehin aldı. İddiaya göre, bunun üzerine Şahsene G., cep telefonu ile aradığı eşi Mehmet G.'ye bilgi verdi. Olayın tatlılıkla çözülmesi için araya İzmir'den çağırdığı akrabalarını koyan Mehmet G., bundan da sonuç alamayınca bugün saat 17.00 sıralarında polise haber verdi.

Çevrede önlem alan polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Uzman, Caner Ş. ile kapı arkasından görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonucu ikna olan Caner Ş., gözaltına alınıp Alper Uzman'ın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Birçok suçtan kaydı bulunan Caner Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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