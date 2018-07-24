Annesi ve ağabeyi ile denize giren çocuk boğuldu

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, denize giren anne ve iki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye götürülen Damla Su Erce (7), hayatını kaybetti.
Olay, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi büyük sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Anne Fikriye Erce (31) ile çocukları Mustafa Erce (9) ve Damla Su Erce denize girdi. Anne ve iki çocuğu bir anda suda bağırmaya ve çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla anne ve iki çocuğu denizden çıkarıldı. Anne ve iki çocuğu, olay yerine çağırılan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Damla Su Erce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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