Annesinden para istedi, dayısı tarafından bıçaklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da annesini para isteyerek rahatsız ettiği iddia edilen işsiz Selçuk Ö. (29), dayısı Ahmet Y. (56) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Ö., sabah saatlerinde annesinin evine giderek kendisine para vermesini söyledi. Bu sırada evde bulunan dayısı Ahmet Y., yeğeni Selçuk Ö.'nün hemen evden çıkmasını istedi. Evden ayrılmayan Selçuk Ö. ile dayısı Ahmet Y. arasında kavga çıktı. Ahmet Y., kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla yeğenini karnından yaraladı. Ağır yaralanan Selçuk Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşsiz olduğu belirtilen Selçuk Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ahmet Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaylailgili soruşturma başlatıldı.