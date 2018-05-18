Annesini dövdüğü iddiasıyla muhtar babasını öldürdü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Müslüm Bayram (18), annesi İslim Bayram'ı dövdüğü iddiasıyla mahalle muhtarı olan babası Burhan Bayram'ı (44) tüfekle öldürdü.
Olay, Bozova'ya bağlı Kızlar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kızlar Mahalle Muhtarı Burhan Bayram, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi İslim Bayram'ı döverken, araya oğlu Müslüm Bayram girdi. Müslüm Bayram, ikna edemediği babası Burhan Bayram'a, evde bulunan tüfekle ateş etti. Bayram, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları, yerde yatan muhtar Burhan Bayram'ı kanlar içerisinde görünce, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine geçen ekipler, Burhan Bayram'ın öldüğünü saptarken, babasını öldüren Müslüm Bayram ile annesi İslim Bayram'ı gözaltına aldı.
Burhan Bayram'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.
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