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Annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de, annesi Gülfidan Gül’ü (72), 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Harun Gül (41), mahkemede, "Babamı çok seviyordum.

Annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, annesi Gülfidan Gül’ü (72), 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Harun Gül (41), mahkemede, "Babamı çok seviyordum. Annem de onu sevmemden dolayı kıskanırdı. O yüzden öldürdüm" dedi. Mahkeme heyeti Harun Gül'ü, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Olay, geçen yıl 4 Ekim'de Merkez Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen işsiz Harun Gül, annesi Gülfidan Gül’ü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından polisi arayan Harun Gül, durumu anlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülfidan Gül'ün öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Harun Gül, tutuklandı.
Harun Gül hakkında, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Gül ile avukatı hazır bulundu. Sanık Gül, mahkeme heyetine yazdığı mektubu verdi. Harun Gül mektubunda, "Dünyada sayılı 2-3 kişiden birisiyim. Rabbim beni affetsin. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.
Annesini neden öldürdüğünü de anlatan Harun Gül, "Ailevi sorunlarım nedeniyle öldürdüm. Babamı sevdiğim için kıskanıyordu. O yüzden öldürdüm. Daha önce de psikolojik sorunlarım vardı" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Harun Gül'ü, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezasıAnnesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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